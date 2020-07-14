» حدث جلل بالمريخ .. "ناسا" تستعد لهذا الأمر

14 يوليه 2020 - 10:36 ص

في استعداد جديد لناسا لاستكشاف أسرار كوكب المريخ المثيرة، سوف يتم إطلاق مركبة فضائية من كيب كانافيرال- فلوريدا، بين 30 يوليو و15 أغسطس.

وكانت مجلة ساينس قد نشرت فيديو يوضح عمل المركبة التي ستكشف أسرار الكوكب الكثير لاهتمام علماء الفضاء.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته المجلة، تهدف المهمة إلى توصيل أحدث مركبة روفر تابعة لوكالة الفضاء، بيرسيفيرانس، إلى فوهة مجهولة تعرف باسم جيزيرو، وهي أشبه ببحيرة قديمة يمكن أن توفر نافذة على التاريخ المناخي للمريخ.

وأضافت أن المركبة ستضم طائرة هيلكوبتر جديدة صممت خصيصا للطيران على المريخ، إضافة إلى 43 عبوة لجمع عينات مختلفة، وسيكون للمركبة أذرع روبوتية متعددة، بحيث ستقوم بأخذ العينات التي تأمل ناسا بإعادتها إلى الأرض وفحصها.

يأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه العلماء بإيجاد مركبات عضوية والتي يمكن أن تشير إلى وجود كائنات دقيقة، وهي ما سيعني وجود حياة قديمة على هذا الكوكب الأحمر.