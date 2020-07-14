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مشتريات البنك المركزي من ذهب " السكري".. 1.4 مليار جنيه

مال وأعمال

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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البنك المركزي

السكرى

ذهب السكري

قال يوسف الراجحي، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب أن إجمالي قيمة مشتريات البنك المركزي من ذهب مشروع السكري وصلت إلى 1.4 مليار جنيه منذ أكتوبر 2017 حتى الآن .

وأضاف الراجحي في تصريحات خاصة لـ"المال" أن إجمالي كميات الذهب التي اشتراها "المركزي" منذ توقيع الاتفاق معه حتى الآن حوالي 1900 كيلو جرام .

وكان البنك المركزي قد وقع اتفاقية مع شركة "سنتامين" عام 2017 تقضي بحصول البنك علي أفضلية شراء الذهب بالعملة المحلية والتي تقدر بحوالي 50 مليون جنيه علي أن تورد الشركة بالقيمة المعدلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن قبل أيام أن قيمة احتياطي الذهب ارتفعت بحوالي 271 مليون دولار خلال شهر يونيو لتسجل 4.08 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في مايو .


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