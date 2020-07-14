الإبراشي: الفساد موجود ومطلعلنا لسانه

14 يوليه 2020 - 10:19 ص

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على الحملة الكبرى التي تشنها أجهزة الدولة على البنايات المخالفة، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة، قائلا: "دي مش إزالة للمباني دي إزالة للفساد".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "لابد أن نستمتع بالأبراج المخالفة التي يتم إزالتها بشكل يومي، لأنها سقوط للفساد".



وتابع: "فساد الأبراج المخالفة لم يكن مستترا كما هو الحال مع الفاسدين بل كان ظاهرا للعيان، وعليه يجب تقديم كل من تستر عليه للمحاكمة، معقبا: "الفساد لم يكن مختفى ومدارى بل كان بيطلع لينا لسانه، أبراج شاهقة مثل التي تزال الآن كانت دليل على الفساد، لابد أن يتم تقديم كل المسئولين عنه للمحاكمة".

