ليفربول لصلاح: ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك

14 يوليه 2020 - 10:13 ص

نشرت صفحة ليفربول عددا من الصور للنجم محمد صلاح، من تدريباته مع الفريق، مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة آرسنال.





وظهر محمد صلاح في التدريبات مع أصدقائه، وهو يضحك، وعلقت الصفحة الرسمية لليفربول، على الصور "ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك!".





ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم- جدول ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة.







