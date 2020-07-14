» أول تعليق من التعليم على تسريب اللغة الثانية للثانوية العامة

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متابعات- أمينة عبد العال

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التربية والتعليم

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#الثانويه_العامه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة غير صحيحة ولا علاقة لها بامتحانات هذا العام لافتة إلي أنها صور لأعوام سابقة .

وأهابت الوزارة بأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة بينهم حسبما نشرت "اليوم السابع ".

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية. 


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