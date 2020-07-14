بحضن الأشجار.. إسرائيل تعالج مصابي كورونا

14 يوليه 2020 - 09:48 ص

نشرت سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تتضمن هذه العبارة: "إذا لم تستطع أن تحتضن الأصدقاء والعائلة هذه الأيام عانق شجرة بدلاً من ذلك".

يأتي هذا في محاولة لمساعدة الناس للتغلب على الشعور بالانفصال الذي يمكن أن تجلبه قواعد التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا المستجد.

ففي حديقة أبولونيا التي تبعد 15 كيلومترًا (تسعة أميال) إلى الشمال من تل أبيب، تظهر عبارة: "في هذه الفترة الهائلة المزعجة، نوصي الناس في جميع أنحاء العالم بالخروج إلى الطبيعة، وأخذ نفس عميق، وعناق شجرة، والتعبير عن حبك والحصول على الحب".

وقد استجاب محبو الأشجار مثل باربرا جرانت للنصيحة خلال جولة رتبتها السلطة.

وذكرت وكالة رويترز أن الحاجة الإنسانية الأساسية هي الاتصال، اللمس، والمعانقة، حيث نقلت عن أحد الرواد، الذي أعرب عن أسفه، لعدم قدرته على معانقة أحفاده.

وقال آخر: "نحن لا نعانق الكثير من الناس هذه الأيام مثل أطفالنا وأحفادنا، ومعانقة شجرة شيء جميل".





