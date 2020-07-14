فيديو يهز دولة عربية.. وفاة رضيع داخل ثلاجة

14 يوليه 2020 - 09:33 ص

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر رضيعا ميتا، وجد داخل ثلاجة لحفظ الأكل بأحد المستشفيات في الجزائر، ما أثار موجة من الغضب بين النشطاء الجزائريين.

وأعرب نشطاء ومدونون عن أسفهم، للفيديو الذي تم تداوله، معتبرين أنه حلقة في مسلسل فضائح قطاع الصحة التي توالت في الأيام الأخيرة.

وأعاد بعض النشطاء تصريح الرئيس تبون الذي قال في وقت سابق إن "الجزائر تمتلك أحسن منظومة صحية في أفريقيا".

يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وتشهد المستشفيات حاليا نقصا كبيرا في الأكسجين ما دعا السلطات إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قد اعترف قبل أيام أثناء زيارته لولاية بسكرة بالمشاكل الكبيرة التي يواجهها قطاع الصحة في بلاده، التي تفاقمت بانتشار الوباء.

واستقبل الأطباء الوزير بلافتات حملت معاناتهم ومعاناة الأهالي، وأشاروا إلى نقص الكوادر الذي لم يسمح لهم بأخذ قسط من الراحة منذ 4 أشهر وانعدام التجهيزات وتأخر التحاليل ومشاكل أخرى.

يذكر أن اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية زين الدين زيدان كان قد قدم أجهزة طبية لمدينة سطيف قبل أيام، والتي تعاني من تفشي وباء كورونا.