وزيرة التخطيط: أنا مش قلقانة من ديون مصر

14 يوليه 2020 - 09:19 ص

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدين هو أحد وسائل التمويل، واستخدام هذا الدين في مشروعات إنتاجية، يكون له عائد اقتصادي على الدولة.



وأضافت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،قائلة: "هناك متابعة دقيقة للوضع، والأمور تتحسن تدريجيا، معلقة: "مش قلقانة من الديون، ونتابع الوضع".



وتابعت: "إنهم يتأكدون أن كل الديون التي يحصلون عليها لها جدوي اقتصادية، وقيمة مضافة".



وفي سياق منفصل أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل مجابهة التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

