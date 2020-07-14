» الزوجة التي نشر زوجها صورها عارية تفجر مفاجأة جديدة عنه

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زوج يوزع صور زوجته عارية على أصدقائه

كشفت السيدة هدى مفاجآت جديدة في قيام زوجها بنشر صور خارجة لها أمام أصدقائه لرفضها العودة له.

وقالت في تصريحات تليفزيونية: الزواج كان تقليديا بعد 8 أشهر خطوبة ولم أستطع التعرف عليه جيدا.

وأضافت: بعد الزواج فوجئت به يضربني ويتناول المخدرات ولا يعمل وكان يقوم بإدخال أهله في كل شيء .

وتابعت: حتى الطعام لم يكن ليشتريه إلا بعد سؤال أهله لكن كانت الطامة الكبرى حين ضربني أمام ابنتي التي عمرها 3 أشهر وقتها طلبت الطلاق وحين رفضت العودة وزع صوري عارية أمام أصدقائه.

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