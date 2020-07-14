» الزوجة التي نشر زوجها صورها عارية تفجر مفاجأة جديدة عنه

14 يوليه 2020 - 09:02 ص

كشفت السيدة هدى مفاجآت جديدة في قيام زوجها بنشر صور خارجة لها أمام أصدقائه لرفضها العودة له.



وقالت في تصريحات تليفزيونية: الزواج كان تقليديا بعد 8 أشهر خطوبة ولم أستطع التعرف عليه جيدا.



وأضافت: بعد الزواج فوجئت به يضربني ويتناول المخدرات ولا يعمل وكان يقوم بإدخال أهله في كل شيء .



وتابعت: حتى الطعام لم يكن ليشتريه إلا بعد سؤال أهله لكن كانت الطامة الكبرى حين ضربني أمام ابنتي التي عمرها 3 أشهر وقتها طلبت الطلاق وحين رفضت العودة وزع صوري عارية أمام أصدقائه.

