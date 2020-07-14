» الزوجة التي نشر زوجها صورها عارية تفجر مفاجأة جديدة عنه

أحمد عادل شعبان
كشفت السيدة هدى مفاجآت جديدة في قيام زوجها بنشر صور خارجة لها أمام أصدقائه لرفضها العودة له.
وقالت في تصريحات تليفزيونية: الزواج كان تقليديا بعد 8 أشهر خطوبة ولم أستطع التعرف عليه جيدا.
وأضافت: بعد الزواج فوجئت به يضربني ويتناول المخدرات ولا يعمل وكان يقوم بإدخال أهله في كل شيء .
وتابعت: حتى الطعام لم يكن ليشتريه إلا بعد سؤال أهله لكن كانت الطامة الكبرى حين ضربني أمام ابنتي التي عمرها 3 أشهر وقتها طلبت الطلاق وحين رفضت العودة وزع صوري عارية أمام أصدقائه.
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