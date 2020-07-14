الزمالك يدرس التعاقد مع محمد صلاح و ليونيل ميسي

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محمد صلاح

خرج مسئولون زملكاوية بتصريحات حول إمكانية التعاقد مع نجوم كبار للفريق مثل محمد صلاح وميسي .

وقال مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - إنه حصل على قيمة ما يقرب من ربع مليار جنيه من العضويات الجديدة بالنادي ، مضيفًا: لو عايز أشتري ميسي من برشلونة أقدر أشتريه.

فيما قال أحمد مرتضى منصور - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" : نادي الزمالك يتمنى إعادة ضم محمد صلاح ويدرس ذلك في المستقبل.

وأضاف: صلاح نجم كبير وقدم الكثير ونتمنى ضمه لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لإصلاح ما أفسده ممدوج عباس.

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