الزمالك يدرس التعاقد مع محمد صلاح و ليونيل ميسي

14 يوليه 2020 - 06:10 ص

خرج مسئولون زملكاوية بتصريحات حول إمكانية التعاقد مع نجوم كبار للفريق مثل محمد صلاح وميسي .



وقال مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - إنه حصل على قيمة ما يقرب من ربع مليار جنيه من العضويات الجديدة بالنادي ، مضيفًا: لو عايز أشتري ميسي من برشلونة أقدر أشتريه.



فيما قال أحمد مرتضى منصور - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" : نادي الزمالك يتمنى إعادة ضم محمد صلاح ويدرس ذلك في المستقبل.



وأضاف: صلاح نجم كبير وقدم الكثير ونتمنى ضمه لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لإصلاح ما أفسده ممدوج عباس.



