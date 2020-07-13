وائل الإبراشى:"مصيبة كورونا لم تنتهى بعد وعلينا أخذ الحذر"

13 يوليه 2020 - 11:20 م

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن جائحة "مصيبة كورونا"، لم تنتهى بعد، وعلى المواطنين أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، من خلال اتباع الإجراءات الطبية التي تقول بها وزارة الصحة، موضحاً أن هناك بعض المواطنين يمارسون حياتهم بالمخالفة للقوانين المعمول بها ظل كورونا، الأمر الذى يهدد أمن المجتمع كافة.



وعرض "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، فيديو لأحد الأفراح المخالفة والذى شهد تجمع كبير دون اتباع الإجراءات الاحترازية، وتابع:"التصرفات المجنونة ستجعل الأمور تخرج عن السيطرة ..نحن في وقت مفصلى وهذه المشاهد تعدنا إلى الخلف وهو الأمر الذى لا نتمناه".

