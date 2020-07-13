» والد قتيل المعادي يُفجر مفاجأة جديدة في قضية نجله

13 يوليه 2020 - 10:10 م

قال سيد عبدالله، والد قتيل المعادي الذي قُتل على يد زوجته الفنانة عبير بيبرس، إنه عندما ذهب إلى منزل نجله أخبرته زوجته أنه توفى وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ووجد تصريح الدفن الخاص به ومكتوب فيه أسباب الوفاة، ولكن عندما رأه شك في الأمر وتأكد أن نتيجة الوفاة غير طبيعية، مضيفًا: "وجدت أبني مقتول في سريره، وموته دمرني ودمر عيلة بأكملها".



وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر قناة "المحور": "قمت بإبلاغ الشرطة فور وصولى لمنزل ابني لمعرفة الحقيقة، وتبين من تحريات المباحث أن الحادث وقع نتيجة شجار بينهم وزوجته قامت بقتله بعنق زجاجة وتوفى على إثرها، وقامت بإخفاء ملابسه في الشقة وكان هناك آثار دماء وزجاج عثر عليها رجال الشرطة".

