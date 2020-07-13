"علام" عن استمرار خلافات السد:"إثيوبيا تمارس البلطجة"

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الأيام الأخيرة تمت عدة اجتماعات للتفاوض حول أزم سد إثيوبيا كانت أغلبها مشادات كلامية أمام مراقبين من الاتحاد الأفريقي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن الاتحاد الأفريقي كان شاهدا على الاجتماعات وعرض كل طرف وجهة نظره ومن المتوقع أن يستمر عدم التوافق في اجتماع اليوم والذي يعد الاجتماع الأخير في هذه الجولة.
وتابع أن الجانب الإثيوبي يطلب عدم إلزامه بأي شيء فيما يخص ملء السد على أن يفعل ما يشاء دون موافقة الأطراف المعنية كما يرفض وجود آلية لفض المنازعات في ظل وجود مشاكل قانونية وفنية.
وأوضح أن إصرار إثيوبيا وتعنتها لا يوصف إلا بالبلطجة السياسية مؤكدا أن المفاوض المصري يتحمل الكثير.

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