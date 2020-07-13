مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.
وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: