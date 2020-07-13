  • الإثنين 13 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:32 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

لأول مرة.. «الصحة»: تكشف انخفاضًا كبيرًا في عدد وفيات كورونا

الطقس

مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المالية تكشف خسائر الدولة بسبب كورونا

سد النهضة

انتهاء المفاوضات.. "الري"تكشف نتائج مباحثات سد النهضة

سيارات

الحكومة تقرر تحويل هذه السيارات إلى خردة

«ناسا» تحذر: جسم فضائي عملاق قد يدمر الأرض غدًا

علماء يحددون موعد كارثة وقعت من قبل منذ 3.3 مليون سنة

الطفل الضحية

انكسرت في أنفه..وفاة طفل سعودي بسبب خطأ أثناء أخذ مسحة كورونا

بالفيديو.. ماذا سيحدث إذا فشلت مفاوضات سد النهضة؟

بالفيديو.. ماذا سيحدث إذا فشلت مفاوضات سد النهضة؟

محمد منير

وفاة الكاتب الصحفي محمد منير متأثرًا بـ"كورونا"

الخطيب ومرتضى

"الخطيب" يصعد لأعلى المستويات ضد مرتضى منصور

مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس غد الخميس

#

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا

#

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

#

طقس شديد الحرارة غدًا.. تحذيرات حادة من الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 23
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 32 23
بلطيم 31 24
مطروح 28 22
السلوم 32 20
سيوة 36 21
بورسعيد 32 24
دمياط 31 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 37 23
العريش 32 22
رفح 32 21
راس سدر 37 25
نخل 37 19
نويبع 37 28
طابا 36 25
كاترين 33 17
الطور 33 25
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 39 25
سوهاج 39 26
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 29
إدفو 41 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 40 28
شلاتين 37 29
أبورماد 38 28
حلايب 33 30
راس حدربة 33 29


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "خليل" يناشد الطلاب بعدم إهدار الوقت في تصفح مواقع الغش
» ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين
» إيبولا يفتك بالكونغو الديمقراطية
» 25 وفاة فقط بكورونا في فرنسا
» 13 مليون إصابة بكورونا حول العالم
» مفاجأة.. محمد النني يعود إلى أرسنال الإنجليزي
» "الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية
» الأمن يلقي القبض على قاتل أباه بالسكين في الإسكندرية
» "أورتيجا" يعلن انفصاله فنيًا عن "أوكا"
» "الخطيب" يطالب وزير الشباب بتطبيق القانون على مرتضى منصور
» البنك المركزي يحذر المواطنين من الكتابة على النقود

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية