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13 مليون إصابة بكورونا حول العالم

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الطيب حسين

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كشف إحصاء أجرته وكالة "رويترز"،  أن  عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 13 مليونا.


وبذلك يبلغ علامة فارقة جديدة في انتشار المرض، الذي حصد أرواح أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.


وأوضح الإحصاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ مليون حالة بعد ثلاث أشهر من تسجيل أول إصابة، إلا أنه في غضون الخمسة أيام الأخيرة فقط ارتفع عدد الإصابات من 12 مليون حالة يوم الثامن من يوليو الجاري، إلى 13 مليون حالة اليوم الموافق لـ13 يوليو. 

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذا العدد يعادل ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة المسجل سنويا.

وهناك أكثر من 568500 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا حتى الآن وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالميا بالإنفلونزا الحادة.

وتم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في العاشر من يناير الماضي، قبل أن تتصاعد حالات الإصابة والوفاة في أوروبا وتنتقل لاحقا إلى الولايات المتحدة.

وتخفف كثير من الدول المتضررة إلى حد بعيد إجراءات العزل العام التي طبقتها لإبطاء انتشار كوفيد-19، فيما بدأت أماكن أخرى مثل مدينة ملبورن في أستراليا تطبيق جولة ثانية من العزل العام.

ويظهر إحصاء "رويترز" المبني على تقارير الحكومات أن المرض يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها. وسجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم ونصف الوفيات.

وسجلت الولايات المتحدة رقما عالميا بلغ 69070 إصابة في العاشر من يوليو. وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض من بينهم الرئيس جايير بولسونارو وسجلت أكثر من 72000 حالة وفاة.

ومنذ الأول من يوليو سجلت الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23000 إصابة جديدة في المتوسط يوميا.

وفي الدول التي لديها طاقة محدودة في مجال الفحوص يشير عدد الحالات إلى جزء فقط من الإصابات.

ويقول خبراء إن البيانات الرسمية في هذه الدول لا تمثل سوى جانب من عدد الإصابات والوفيات.

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