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"لطفي لبيب": انا راضي بمرضي ولم أقبل بعمل يقلل من تاريخي

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الفنان لطفي لبيب
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 قال الفنان لطفي لبيب، إنه لم يعتزل التمثيل ولم يتوقف توقف ابدًا عن المسرح منذ بدايته الفنية، مشيرًا إلى أن المسرح ينمي موهبة الفن الداخلية له، وأنه مغرم بالعمل المسرحي.

وأضاف "لبيب"، خلال استضافته في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، تقديم الإعلامي وائل الابراشي، أنه راضي بمرضه ويكمل علاجه طبيعيًا، مؤكدًا أنه لم يقبل بأي عمل يقلل من تاريخي الفني، معقبًا: "انا ليا اكتر من 350 عمل فني منهم 140 فيلم".

وتابع: "كنا خط وسط التمثيل لسنوات طويله انا والفنان حسن حسني وعزت ابو عوف، وخط وسط النساء الفنانه رجاء الجداوي والفنانة انعام سالوسة".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان لطفي لبيب، مسلسل"رجالة البيت" وهو من بطولة احمد فهمي وأكرم حسن وويزو وبيومي فؤاد، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

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