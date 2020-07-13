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"الديهي": قرارات السيسي ليست جماهيرية لكنها تصب في مصلحة الوطن

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الديهي
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الطيب حسين

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخذ قرارات صعبة وقاسية وليست جماهيرية لكنها تصب في مصلحة الوطن، ودائمًا ما ينظر للصالح العام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي جاء لهدم العشوائيات التي تراكمت لسنوات واستبدالها بصورة رائعة تدعو للتفاؤل والفخر والاعتزاز وتصنع البهجة الحقيقية.

وتسأل "الديهي"، كيف ترك الرئيس مبارك، والمسئولين في عهده العشوائيات تصل لهذه المرحلة؟، مؤكدًا أن من كانوا متواجدين في سدة الحكم ولم يصنعوا ما كان يجب صنعه عليهم ان يخجلوا، معقبًا: "امبارح وأنا بحضر افتتاح المشروعات القومية بحي الأسمرات 3، افتكرت حمدين صباحي اللى صدعنا بالحديث عن العدالة الاجتماعية، وتصورته انه يخرج للإشادة بما تم إنجازه في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، حال كان صادق في حديثه عنها".

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