المصل واللقاح: 3 أسباب أددت لتراجع معدلات كورونا

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قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن سبب تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، يرجع إلى 3 تفسيرات، أولها تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية، مثل التباعد الاجتماعي، وتوفير الكمامات، وإلزام المواطنين بارتدائها، ووضع غرامة لمن يخالف خلال الفترة الماضية.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الجزء الثاني لتراجع أعداد الإصابات، هو وعي المواطن، وامتثاله لهذه الإجراءات، وعندما شعر بالخطر، بدأ بأن يكون هناك وعي بارتداء الكمامات، وعمل تباعد اجتماعي في جميع المناطق حتى في الجهات الحكومية، المراكز، والمقاهي، وأصبحت الكمامة شيء ضروري في حياتنا، وأسلوب حياة، وهي الأهم، لأن فيروس كورونا حتى الآن، ليس له علاج محدد، ولا يوجد حل سوى أن نقي أنفسنا بارتدائها.

وأوضح، أن الكمامة تمنع انتشار الفيروس بنسبة كبيرة، وتقلل من حدة الإصابة به، وتجعل الإنسان إذا أصيب، سيصاب بقدر بسيط من الفيروس، وتجعله بدون أعراض وأقل خطورة، مشيرا إلى أن السبب الثالث، هو أن الفيروس وصل لقمة الوباء الخاص به "لذروته"، وبدأت تقل قوته خلال الفترة الماضية، وحدث له تحور، وأصبح أكثر ضعفا.

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