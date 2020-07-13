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الأمن يلقي القبض على قاتل أباه بالسكين في الإسكندرية

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الأمن

حوادث

قاتل

الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية اليوم الإثنين، القبض على مختل نفسيًا بأحد شوارع محطة الرمل في الإسكندرية.

جاء ذلك بعدما قتل أباه بطعنة نافذة أدت إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى بشارع راغب في كرموز أول أمس السبت وفر هاربًا.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من قسم شرطة كروموز بمقتل شخص على يد ابنه بكرموز، وفر هاربًا.

وهرعت قوات الأمن إلى مسرح الأحداث، وفرضت طوقًا أمنيًا في مكان الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الأب إلى أقرب مستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخير قبل وصوله إلى المستشفى.


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