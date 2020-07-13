حزن في الشارع الخليجي على وفاة لاعب كرة شهير

توفي اليوم الاثنين، لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق سعيد عبدالله إبراهيم المستريح، ما تسبب في حالة من الحزن بالشارع الرياضي الخليجي.
وأعلن نجله عبدالله النعيمي وفاة والده، حسب ما ذكر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ويعد سعيد عبدالله من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ نادي الوصل، إذ تدرج في الفرق المختلفة بالنادي، بينما كان من ضمن أصغر اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني، في المقابل أبرز محطاته على المستوى الإداري كانت توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الفترة من 2008 إلى 2009.