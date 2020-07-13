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"الجزار" يتقدم ببيان لتجديد التعاقد مع الـ 36 ألف معلم

الحياة السياسية

النائب أحمد عبده الجزار
النائب أحمد عبده الجزار

محمد الخرو

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أعلن النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تجديد التعاقد مع الـ 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت فى 30 مايو 2019، مؤكدا أن لهم حقوق في التعيين كأولوية في أي تعيينات تقوم بها الوزارة وذلك لإنهم اجتازوا الاختبارات اللازمة.

وأوضح الجزار في البيان الذي تقدم به أن هؤلاء المعلمين يمتلكون خبرات مما يعنى أنهم مؤهلين أكثر من غيرهم لهذا الدور، كما أن الوزارة في تعاقدهم معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذا اجتازوا فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء على الأخلاق والمادة العلمية التي قدموها للطلاب.

وأشار إلى أن الكثير من هؤلاء المعلمين تواصلوا معه وقدموا العديد من الشكاوى بشأن التجيد، لافتا إلى أهمية التجديد لحل مشكلة العجز فى المعلمين وفى نفس الوقت لحل أزمة شريحة كبيرة من المعلمين المؤهلين للقيام بهذا الدور.

وأضاف "نائب البساتين" أن الوزارة تحتاج بالفعل للتعاقد مع الآلاف من المعلمين لسد العجز في المعلمين، خاصة أن تكدس الطلاب في الفصول ونقص المعلمين أهم ما يواجه المنظومة التعليمية الجديدة للدكتور طارق شوقي، مضيفا أن إضافتهم ستغني عن عمل مسابقة جديدة تكلف أموال طائلة على الدولة.

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