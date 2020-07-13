في جراج مع فتاة.. أول رد لـ"كهربا" على الفيديو المسرب

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فتاة

محمود كهربا

جراج

تسريب فيديو

رد محمود كهربا لاعب النادى الأهلى، على عرض قناة "الزمالك" فيديو مسرب له داخل جراج أحد المولات الشهيرة رفقة فتاة، وهجوم  مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عليه.

وجاء رد كهربا عليه من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، ونشر صورة له علق عليها مؤكدًا أنه سيخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المكان الذى سرب هذا الفيديو.

 وكتب كهربا ساخرًا: "ده جراج مول ودى خطيبته ما كنتش أعرف إننا هنطلع حلوين كده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المكان".

وكان محمود عبد المنعم كهربا - نجم الأهلي – نشر صورتين تجمعه برئيس النادي محمود الخطيب.

وظهر كهربا مع الخطيب بينما كان ناشئا في الأهلي ثم ظهر في صورة أخرى وقد أصبح لاعبا شهيرا .

واستعان كهربا بشعار "الأسد" في الصورتين .



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