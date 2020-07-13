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حقيقة اغتصاب طفلة سورية لاجئة حتى الموت

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اغتصاب
اغتصاب

محمد فضل- متابعات

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اغتصاب

سورية

طفلة

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعدي 3 شباب جنسيًا على طفلة لاجئة سوية في لبنان ثم قتلها.

 وأصدرت قوى الأمن اللبناني، بيانا نفت صحة هذه الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل طفلة لاجئة سورية بعد اغتصابها من قبل ثلاثة شبان في البقاع اللبناني.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان اليوم الاثنين على موقعها في "تويتر"، إنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على طفلة في البقاع جثة هامدة بعد تعرضها للإغتصاب والتعذيب من قبل ثلاثة شبان.

ودعت المديرية لعدم نشر أي خبر قبل التأكد من صحته.

إلى ذلك نفت مديرية قوى الأمن مؤخرا أيضا صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سبعة قتلى مقطوعي الرأس في شقة وسط بيروت، وطالبت بعدم نشر مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها.


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