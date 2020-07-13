قرار عاجل من "كاف" بشأن مباريات أفريقيا

13 يوليه 2020 - 02:54 م





أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عالتقدم باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر ستمبر المقبل.

وكان كاف في انتظار موافقة الاتحاد الكاميروني ليستضيف ملعب جابوما مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني في مؤتمر صحفي: "أخطرنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا".