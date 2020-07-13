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إليك هذه الوصفة السحرية لتخفيض الوزن بـ" الباذنجان الأسود"

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الباذنجان الأسود
الباذنجان الأسود

متابعات- أمينة عبد العال

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فقدان الوزن

الليمون

الباذنجان

يعتبر الباذنجان من النباتات التي تحتوي علي عناصر غذائية وفيتامينات يحتاج إليه الجسم ، إلا أن الدراسات الحديثة أشارت إلي أنه يمكن استخدامه بعد مزجه مع الليمون لإنقاص الوزن.

وبمزج ماء الباذنجان مع عصير الليمون نحصل علي الكثير من الفوائد للصحة فهو يعمل كمضاد للأكسدة لاحتوائه علي الألياف كما أنه يقلل من الشعور  بالجوع والرغبة في تناول الطعام في الفترة بين الوجبات .  

ويتم تجهيز المزيج بتحضير حبة باذنجان واحدة ، عصير حبة ليمون و 4 أكواب ماء حيث تغسل حبة الباذنجان جيدا وتقطع دون تقشير ، ثم يوضع الماء علي النار حتي يغلي وتضاف إليه قطع الباذنجان وتترك لمدة 10 دقائق ثم يصفي الماء ويسكب في عبوة زجاجية ويترك ليبرة قبل إضافة عصير الليمون ثم تغلق العبوة وتوضع في الثلاجة ويتم تناوله يوميا لمدة 7 أيام قبل الإفطار 3 مرات أسبوعيا .


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