» مصطفى فتحى يعلن شفاءة من "كورونا"

13 يوليه 2020 - 02:34 م





أعلن مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

يأتي هذا بعدما أجرى فحصين تأكد من خلالهما تعافيه التام تحت إشراف ومتابعة الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وجاءت التحاليل التى خضع لها اللاعب مؤخرًا سلبية، ليصبح جاهزا للعودة إلى الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد فترة العزل المنزلى التى قضاها طوال الفترة الماضية.