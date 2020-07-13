» مصطفى فتحى يعلن شفاءة من "كورونا"

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فيروس

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مصطفي فتحي


أعلن مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا. 
يأتي هذا بعدما أجرى فحصين تأكد من خلالهما تعافيه التام تحت إشراف ومتابعة الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة.
وجاءت التحاليل التى خضع لها اللاعب مؤخرًا سلبية، ليصبح جاهزا للعودة إلى الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد فترة العزل المنزلى التى قضاها طوال الفترة الماضية.
وأعلن مصطفى فتحى فى 4 يوليو الجارى، إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية التى خضع لها مع الفريق، حيث قال اللاعب فى تغريدة له عبر صفحته على "تويتر": "covid 19، الحمد لله دعواتكم"، وعقب فترة من العزل المنزلى خضع مصطفى فتحى لفحصين لفيروس كورونا تأكد من خلالهما تعافيه من ذلك المرض.

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