السعودية.. قرار وزاري بشأن صلاة عيد الأضحي بالمساجد

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دولة إسلامية تعلن صلاة العيد بالمساجد وعودة جميع الأنشطة
دولة إسلامية تعلن صلاة العيد بالمساجد وعودة جميع الأنشطة

وكالات- الدويني فولي

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، قرارا تم توزيعه علي جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط.

كما شدد القرار الوزاري علي ضرورة التأكيد على عدم إقامة الصلاة  في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.


وشدد الوزير السعودي في قراره علي أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.


جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي فيروس كورونا بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت بها اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.

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