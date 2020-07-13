» مستقبل وطن يطلق مبادرة "فكرتك ثروتك" لمساعدة شباب رواد الأعمال

13 يوليه 2020 - 02:10 م

أطلق ربيع البرديسي أمين حزب مستقبل وطن أمانة مدينة الشيخ زايد، مبادرة "فكرتك ثروتك" لمساعدة أصحاب الأفكار الجديدة وتقديم الحلول للمشاريع القائمة.

و تأتي المبادرة في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم ،و تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة،والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم.

وقال ربيع البرديسي أمين حزب مستقبل وطن أمانة مدينة الشيخ زايد إن مبادرة فكرتك ثروتك تخاطب رواد الأعمال حيث يتم دعمهم من خلال تقديم دراسات الجدوى مجانا وصولا إلى حضانات عمل وهذا بالاتفاق مع أحد البنوك المصرية التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق قروض ميسرة للشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال مبادرة البنك المركزي وتيسير حصوله على الدعم المناسب لمشروعه

وأضاف البرديسي في تصريحات صحفية له اليوم أن المبادرة تساعد شباب الشركات الناشئة في بلورة المنتج وإخراجه للسوق، مشيرة

إلى أن المبادرة تقدم خدمات لهذه الشركات عبارة عن التمويل المبدئي والتدريب على ريادة الأعمال، والدعم التقني.

وأشار إلي أن المبادرة جاءت في خاصة بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ توليه المسئولية.

ودعا ربيع البرديسي أمين حزب مستقبل وطن أمانة مدينة الشيخ زايد الشباب إلى التكاتف مع حلم الدولة في النهوض بالمستقبل ودفع اقتصادنا إلى الأمام خاصة وأن مصر تمتلك عقول ممتازة قادرة على البناء.