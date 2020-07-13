  • الإثنين 13 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:48 م
Advertisements
بحث متقدم
دولة إسلامية تعلن صلاة العيد بالمساجد وعودة جميع الأنشطة

السعودية.. قرار وزاري بشأن صلاة عيد الأضحي بالمساجد

محمود الخطيب

بكلمات مؤثرة ابنة الخطيب تدعم والدها

كورونا السعودية

فاجعة في السعودية وتدخل سريع من وزير الصحة

كاف

سفير مصر بالكاميرون يفجر مفاجأة بشأن مباريات أفريقيا

سد النهضة

ما علاقة للجان الاتحاد الإفريقي؟.. قرار جديد بأزمة سد النهضة

الخطيب ومرتضى

مرتضى منصور يلوم على الخطيب

وزير التعليم

وزير التعليم يعتمد العينة العشوائية للتاريخ 89.1 %

أحمد موسي

موسى :قولت كدا محدش سمع كلامي

الرئيس الامريكي

"ترامب" يفرض عقوبة صارمة على محطمي التماثيل

فيروس كورونا

دراسة صادمة.. مناعة المصابين بكورونا تنتهي بعد أشهر

مستقبل وطن يطلق مبادرة "فكرتك ثروتك" لمساعدة شباب رواد الأعمال

الحياة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«مستقبل وطن» يواصل أنشطة مكافحة كورونا بالجيزة

#

"باير" تدعم مبادرة حماية لمساعدة غير القادرين في مواجهة مخاطر كورونا

#

"مستقبل وطن" يطلق حملات لمجابهة جائحة كورونا

#

"مستقبل وطن" يطالب بصرف فروق معلمي الصف المتأخرة من 6 أشهر

مستقبل وطن

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الشيخ زايد

فكرتك ثروتك

أطلق ربيع البرديسي أمين حزب مستقبل وطن أمانة مدينة الشيخ زايد، مبادرة "فكرتك ثروتك" لمساعدة أصحاب الأفكار الجديدة وتقديم الحلول للمشاريع القائمة.

و تأتي المبادرة  في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم ،و تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة،والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم.

وقال ربيع البرديسي أمين حزب مستقبل وطن أمانة مدينة الشيخ زايد  إن مبادرة فكرتك ثروتك تخاطب رواد الأعمال حيث يتم دعمهم من خلال تقديم دراسات الجدوى مجانا وصولا إلى حضانات عمل وهذا بالاتفاق مع أحد البنوك المصرية التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق  قروض ميسرة للشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال مبادرة البنك المركزي وتيسير حصوله على الدعم المناسب لمشروعه

وأضاف البرديسي في تصريحات صحفية له اليوم أن المبادرة تساعد شباب الشركات الناشئة في بلورة المنتج وإخراجه للسوق، مشيرة

إلى أن المبادرة تقدم خدمات لهذه الشركات عبارة عن التمويل المبدئي والتدريب على ريادة الأعمال، والدعم التقني.

وأشار إلي  أن المبادرة جاءت في خاصة بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ توليه المسئولية.

ودعا ربيع البرديسي أمين حزب مستقبل وطن أمانة مدينة الشيخ زايد  الشباب إلى التكاتف مع حلم الدولة في النهوض بالمستقبل ودفع اقتصادنا إلى الأمام خاصة وأن مصر تمتلك عقول ممتازة قادرة على البناء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة غريبة من الرئيس الجزائري للمغرب.. تعرف عليها
» مستقبل وطن يطلق مبادرة "فكرتك ثروتك" لمساعدة شباب رواد الأعمال
» لجان زعيم كوريا الشمالية تستولي على 2 مليون دولار من عملاء "لينكد إن"
» الكويت.. رئيس مجلس الأمة يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» جديد وهام من "التضامن "بشأن عودة نشاط الحضانات
» رئيس وزراء بريطانيا: كورونا أصبحت تحت السيطرة
» لطفي لبيب يصدم جمهوره: ليست قادرا على الحركة
» وزيرة الصناعة تحسم الجدل حول مصير السيارات الحديثة
» شاهد.. أم تلقي طفلها من شرفة منزلها لتحدث المفاجأة
» فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي بالإسكندرية
» إعلامية: يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية