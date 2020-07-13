» رسالة غريبة من الرئيس الجزائري للمغرب.. تعرف عليها

13 يوليه 2020 - 02:07 م

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلي المغرب يدعوها فيها بالتوقف عن بناء قواعد عسكرية علي حدود بلاده تزامنا مع ما نشرته وسائل الإعلام المغربية من صور قالت إنها لقواعد الجزائرية قرب حدود المغرب .

وأضاف تبون في حواره مع الجريدة الفرنسية "لوبينيون" أنه شدد علي ضرورة توقف بناء المغرب قواعد عسكرية علي حدودها مع الجزائر لافتا إلي أنه اشتكي سابقا من شروع المغرب في بناء قاعدة عسكرية مجاورة للحدود في منطقة جرادة حوالي 38 كلم من الحدود الشرقية.

علي الجانب الآخر أكدت مصادر عسكرية مغربية أن الأمر يتعلق بثكنة لا تصل إلي درجة قاعدة عسكرية وهي مخصصة لإيواء القوات العسكرية .

وقالت مواقع مغربية إن الجزائر تواصل بناء قواعد حديثة أقيمت علي بعد أقصاه 60 كيلو متر من الحدود مع المملكة كما كثف الجيش الجزائري من تواجده بالقرب من الحدود مع المغرب، حسبما نشرت " سبوتنيك ".