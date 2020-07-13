  • الإثنين 13 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:47 م
Advertisements
بحث متقدم
دولة إسلامية تعلن صلاة العيد بالمساجد وعودة جميع الأنشطة

السعودية.. قرار وزاري بشأن صلاة عيد الأضحي بالمساجد

محمود الخطيب

بكلمات مؤثرة ابنة الخطيب تدعم والدها

كورونا السعودية

فاجعة في السعودية وتدخل سريع من وزير الصحة

كاف

سفير مصر بالكاميرون يفجر مفاجأة بشأن مباريات أفريقيا

سد النهضة

ما علاقة للجان الاتحاد الإفريقي؟.. قرار جديد بأزمة سد النهضة

الخطيب ومرتضى

مرتضى منصور يلوم على الخطيب

وزير التعليم

وزير التعليم يعتمد العينة العشوائية للتاريخ 89.1 %

أحمد موسي

موسى :قولت كدا محدش سمع كلامي

الرئيس الامريكي

"ترامب" يفرض عقوبة صارمة على محطمي التماثيل

فيروس كورونا

دراسة صادمة.. مناعة المصابين بكورونا تنتهي بعد أشهر

رسالة غريبة من الرئيس الجزائري للمغرب.. تعرف عليها

عرب وعالم

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

سمير فرج: العصار أول من فعل هذا الشيء بأمر من الرئيس

#

50 % من احتياجات السعودية ستحصل عليها من الطاقة الشمسية

#

رسالة مبكية من مدرب "صلاح" قبل ساعات من التتويج بالدوري

#

إعلامي: 6 تحديات نجح فيها الرئيس.. تعرف عليها

الجزائر

المغرب،

حدود الجزائر

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلي المغرب يدعوها فيها بالتوقف عن بناء قواعد عسكرية علي حدود بلاده تزامنا مع ما نشرته وسائل الإعلام المغربية من صور قالت إنها لقواعد الجزائرية قرب حدود المغرب .

وأضاف تبون في حواره مع الجريدة الفرنسية "لوبينيون" أنه شدد علي ضرورة توقف بناء المغرب قواعد عسكرية علي حدودها مع الجزائر لافتا إلي أنه اشتكي سابقا  من شروع المغرب في بناء قاعدة عسكرية مجاورة للحدود في منطقة جرادة حوالي 38 كلم من الحدود الشرقية.

 علي الجانب الآخر أكدت مصادر عسكرية مغربية أن الأمر يتعلق بثكنة لا تصل إلي درجة قاعدة عسكرية وهي مخصصة لإيواء القوات العسكرية .

وقالت مواقع مغربية إن الجزائر  تواصل بناء قواعد حديثة أقيمت علي بعد أقصاه 60 كيلو متر من الحدود مع المملكة كما كثف الجيش الجزائري من تواجده بالقرب من الحدود مع المغرب، حسبما نشرت " سبوتنيك ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة غريبة من الرئيس الجزائري للمغرب.. تعرف عليها
» مستقبل وطن يطلق مبادرة "فكرتك ثروتك" لمساعدة شباب رواد الأعمال
» لجان زعيم كوريا الشمالية تستولي على 2 مليون دولار من عملاء "لينكد إن"
» الكويت.. رئيس مجلس الأمة يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» جديد وهام من "التضامن "بشأن عودة نشاط الحضانات
» رئيس وزراء بريطانيا: كورونا أصبحت تحت السيطرة
» لطفي لبيب يصدم جمهوره: ليست قادرا على الحركة
» وزيرة الصناعة تحسم الجدل حول مصير السيارات الحديثة
» شاهد.. أم تلقي طفلها من شرفة منزلها لتحدث المفاجأة
» فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي بالإسكندرية
» إعلامية: يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية