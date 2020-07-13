بكلمات مؤثرة ابنة الخطيب تدعم والدها

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بلاغ

مرتضى منصور

الخطيب


حرصت "نور" ابنة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على دعم والدها بعد الإساءات التي تعرض لها من قبل رئيس الزمالك، في الفيديو المنسوب للأخير على السوشيال ميديا.
وكتبت "نور" عبر "فيس بوك": "يمكن رزقك كله حب الناس، فالحمد لله على أعظم نعمة وما بعدها نعمة.. والله لو دي الحاجة الوحيدة الي تملكها كفاية أوي".
وأكملت: "حب الناس أهم وأعظم نعمة ده كلامك ويمكن ده السبب في امتحانات ربنا ليك.. مفيش حاجة ببلاش وهنيئاً لك قلوب الناس الحلوة... خلصت الحدوتة".
وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس ا?دارة النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك.

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