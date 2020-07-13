» رئيس وزراء بريطانيا: كورونا أصبحت تحت السيطرة

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صرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بأن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة في عموم بريطانيا، وأنهم يسعون للحفاظ على هذا الوضع.. جاء ذلك في خبر عاجل على قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


وتواجه الحكومة البريطانية أزمة جديدة بعد تسريب بيانات مصابي كورونا، بسبب خلل في فريق التتبع الحكومي وأخطاء فنية ، وذلك بحسب تقرير نشره موقع صنداي تايمز.


وفي بداية تطبيقه، قالت الحكومة البريطانية إن نظام تتبع اتصال "يتفوق ‏على العالم" إلا أنه بمرور الوقت اتضح أن العاملين فى هذا النظام يشاركون السجلات السرية على وسائل التواصل ‏الاجتماعي.‏

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