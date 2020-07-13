» رئيس وزراء بريطانيا: كورونا أصبحت تحت السيطرة

صرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بأن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة في عموم بريطانيا، وأنهم يسعون للحفاظ على هذا الوضع.. جاء ذلك في خبر عاجل على قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.