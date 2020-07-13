  • الإثنين 13 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:10 م
Advertisements
بحث متقدم
كاف

سفير مصر بالكاميرون يفجر مفاجأة بشأن مباريات أفريقيا

سد النهضة

ما علاقة للجان الاتحاد الإفريقي؟.. قرار جديد بأزمة سد النهضة

الخطيب ومرتضى

مرتضى منصور يلوم على الخطيب

وزير التعليم

وزير التعليم يعتمد العينة العشوائية للتاريخ 89.1 %

أحمد موسي

موسى :قولت كدا محدش سمع كلامي

الرئيس الامريكي

"ترامب" يفرض عقوبة صارمة على محطمي التماثيل

فيروس كورونا

دراسة صادمة.. مناعة المصابين بكورونا تنتهي بعد أشهر

عبد الله جمعة

الزمالك يعرض 4 ملايين جنيه على عبدالله جمعة

الإبراشي

"الإبراشي": وفر للمواطن الحاجة دي تكسبه

كاف

تونس :"جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا"

لطفي لبيب يصدم جمهوره: ليست قادرا على الحركة

الصفحة الأخيرة

لطفي لبيب
لطفي لبيب

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

حسن شاكوش يفاجئ جمهوره بعد "خطوبته" على هذه الفتاة

#

"شربت مخدرات"..اعتراف يصدم"الدغيدي"على الهواء

#

ليست نكتة.. طبيب يساعد مريضة على الانتحار

#

على غزلان يصدم منة عرفة..ومتابعون: "شكله بيتسلى"

فن

التمثيل

لطفى لبيب

الحركة

أكد الفنان لطفى لبيب، أنه قادر على التمثيل ولكنه حاليا ليس قادرا على الحركة، قائلا: "أنا عمرى ما طلبت من كاتب أنه يفصل لي دور لايق على صحتى، التفصيل دا غير وارد"".

وقال "لبيب" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، أن فكرة الإعتزال مؤلمة جدا لبناته، مضيفا: "عايزينى أكون عطاء لأخر لحظة للتمثيل".


وتابع: "بناتى عارفين انى قاعد بأكتب ومستمتع جدا بالكتابه"، لافتا إلى أنه قام بتأليف سيناريو لمسلسل، ويتم مراجعته الآن فى إحدى شركات الإنتاج.


ولفت إلى أنه لا يستطيع البعد عن الفن، مضيفا: "لولادى اللي بيزعلوا من كلمة إعتزال، المفروض يفرحوا انى هكون مبدع أول من مبدع تانى".


وأكد أن الممثل سيظل مبدع ثانى، على الرغم من تصدره المشهد، قائلا: "لذلك أنا قولتلهم انا مش هعتزل لما لقيتهم زعلانين، وصعب أى فنان يسيب التمثيل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت.. رئيس مجلس الأمة يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» جديد وهام من "التضامن "بشأن عودة نشاط الحضانات
» رئيس وزراء بريطانيا: كورونا أصبحت تحت السيطرة
» لطفي لبيب يصدم جمهوره: ليست قادرا على الحركة
» وزيرة الصناعة تحسم الجدل حول مصير السيارات الحديثة
» شاهد.. أم تلقي طفلها من شرفة منزلها لتحدث المفاجأة
» فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي بالإسكندرية
» إعلامية: يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات
» الكويت .. تقليص ميزانية " نفط الكويت "للسنوات الخمسة المقبلة
» "كنت متجوزها",, مفاجأة مدوية بواقعة هيفاء وهبي ومدير أعمالها
» انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية