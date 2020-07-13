» لطفي لبيب يصدم جمهوره: ليست قادرا على الحركة

13 يوليه 2020 - 01:12 م

أكد الفنان لطفى لبيب، أنه قادر على التمثيل ولكنه حاليا ليس قادرا على الحركة، قائلا: "أنا عمرى ما طلبت من كاتب أنه يفصل لي دور لايق على صحتى، التفصيل دا غير وارد"".









وقال "لبيب" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، أن فكرة الإعتزال مؤلمة جدا لبناته، مضيفا: "عايزينى أكون عطاء لأخر لحظة للتمثيل".









وتابع: "بناتى عارفين انى قاعد بأكتب ومستمتع جدا بالكتابه"، لافتا إلى أنه قام بتأليف سيناريو لمسلسل، ويتم مراجعته الآن فى إحدى شركات الإنتاج.









ولفت إلى أنه لا يستطيع البعد عن الفن، مضيفا: "لولادى اللي بيزعلوا من كلمة إعتزال، المفروض يفرحوا انى هكون مبدع أول من مبدع تانى".







