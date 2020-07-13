"ترامب" يفرض عقوبة صارمة على محطمي التماثيل

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متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي شخص يحاول الإضرار بالآثار الفيدرالية قائلا أنهم سيواجهون تلقائيا عقوبة سجن كبيرة .

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر" :" لا ، لن يسيطر الفوضويون اليساريون الراديكاليون أو المحرضون أو اللصوص أو المتظاهرون علي نصب واشنطن التذكاري أو لنكولن أو جيفرسون التذكاري أو يضرون به ،لافتا إلي أن من يحاول الإضرار بها فسيواجه السجن التلقائي لمدة 10 سنوات، مؤكدا أن تحذيره يشمل أي تماثيل أو آثار فيدرالية أخري ".

جدير بالذكر أن الآثار و التماثيل التاريخية أصبحت هدف للغضب والتخريب خلال الاحتجاجات عقب الاحتجاجات التي تلت وفاة المواطن الأمريكي ، جورج فلويد ، علي يد فرد من الشرطة .

 


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