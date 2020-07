"ترامب" يفرض عقوبة صارمة على محطمي التماثيل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي شخص يحاول الإضرار بالآثار الفيدرالية قائلا أنهم سيواجهون تلقائيا عقوبة سجن كبيرة .

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر" :" لا ، لن يسيطر الفوضويون اليساريون الراديكاليون أو المحرضون أو اللصوص أو المتظاهرون علي نصب واشنطن التذكاري أو لنكولن أو جيفرسون التذكاري أو يضرون به ،لافتا إلي أن من يحاول الإضرار بها فسيواجه السجن التلقائي لمدة 10 سنوات، مؤكدا أن تحذيره يشمل أي تماثيل أو آثار فيدرالية أخري ".

جدير بالذكر أن الآثار و التماثيل التاريخية أصبحت هدف للغضب والتخريب خلال الاحتجاجات عقب الاحتجاجات التي تلت وفاة المواطن الأمريكي ، جورج فلويد ، علي يد فرد من الشرطة .

No, Radical Left anarchists, agitators, looters or protesters will not be knocking down or harming the Washington Monument, the Lincoln or Jefferson Memorials, or just about any other Federal Monumrnt or Statue. If they even try, an automatic 10 years in prison. Sorry!