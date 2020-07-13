» فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي بالإسكندرية

13 يوليه 2020 - 12:55 م





قال الإعلامي هانى حتحوت، إن النادي الأهلى قرر إلغاء معسكر الإسكندرية، بعد استجابة السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر لرغبة اللاعبين.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فايلر قرر إلغاء معسكر الإسكندرية، بناء على رغبة لاعبيه، الذين أبدوا تخوفا كبيرًا من السفر.