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فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي بالإسكندرية

الرياضة

رينيه فايلر
رينيه فايلر

محمد عبد الحارس

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قال الإعلامي هانى حتحوت، إن النادي الأهلى قرر إلغاء معسكر الإسكندرية، بعد استجابة السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى  للفريق الأحمر لرغبة اللاعبين.
وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فايلر قرر إلغاء معسكر الإسكندرية، بناء على رغبة لاعبيه، الذين أبدوا تخوفا كبيرًا من السفر.
وأوضح هانى حتحوت، أن لاعبي الأهلى طالبوا بعدم الدخول فى معسكر مغلق لعدم الحاجة لذلك، بسبب وباء كورونا فضلا عن الملل الذي مرجح أن يصيبهم قبل الدخول في منافسات قوية.

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