وزير التعليم يعتمد العينة العشوائية للتاريخ 89.1 %

13 يوليه 2020 - 12:15 م

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة العينة العشوائية لأوراق مادة التاريخ بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 الدور الأول .

وجري تقدير العينة العشوائية البالغ عددها 11 ألفا و233 ورقة أسفرت عن نجاح 10006 بنسبة نجاح 89.1% ، جاء ذلك بعد أن استمع الوزير إلي وجهات نظر الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة ، حسبما نشرت " الوطن " .

و أشار الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم إلي أن 1687 طالبا/طالبة حصلوا (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 75 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2552 طالبا/طالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90% ، وحصل 2215 طالبا/طالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.