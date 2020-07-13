وزير التعليم يعتمد العينة العشوائية للتاريخ 89.1 %

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متابعات- أمينة عبد العال

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وزير التعليم

التاريخ

العينة العشوائية

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة العينة العشوائية لأوراق مادة التاريخ بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 الدور الأول .

وجري تقدير العينة العشوائية البالغ عددها 11 ألفا  و233 ورقة أسفرت عن نجاح 10006 بنسبة نجاح 89.1% ،  جاء ذلك بعد أن استمع الوزير إلي وجهات نظر الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة ، حسبما نشرت " الوطن " .

و أشار الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم  إلي أن  1687 طالبا/طالبة  حصلوا (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 75 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2552 طالبا/طالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90% ، وحصل 2215 طالبا/طالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.


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