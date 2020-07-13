مرتضى منصور يلوم على الخطيب

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وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،  اللوم على تقديم محمود الخطيب بلاغاً ضده بسبب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "الوم على محمود الخطيب على تصرفه وابتلاع الطعم الذي قدمه له الخونة ومثيري الفتن".

وواصل:" هذه سقطة في تاريخ الأهلي يا خطيب.. الفيديو دة فنكوش".

وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر للشعب المصري ولجماهير القطبين الذي لم يبتلعوا الطُعم المُقدم من الخونة، وأقروا بان مقطع الفيديو المتداول "مُفبرك" قبل أن أقوم بالإيضاح وكشف الحقائق.

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