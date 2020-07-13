دراسة صادمة.. مناعة المصابين بكورونا تنتهي بعد أشهر

13 يوليه 2020 - 11:49 ص

كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق، أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، قد يفقدون المناعة ضد الفيروس خلال أشهر ويمكن الإصابة مرة أخرى.









وصرح مجموعة من الباحثين البريطانيين في ”كينغز كوليدج“ لندن، أن الأجسام المضادة تنخفض بشكل كبير في الأشهر الثلاثة بعد العدوى، مما يعني أنهم عرضة للإصابة بالفيروس للمرة الثانية.









ولكونها أول دراسة مطولة من نوعها، نظر الباحثون في الاستجابة المناعية لـ 90 مريضًا وعاملًا في مركز الرعاية الصحية في غاي وسانت توماس، ووجدوا أن مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تدمر الفيروس وصلت لذروتها بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ظهور الأعراض.





كما أظهرت اختبارات الدم، أن 60% من الأشخاص كانت لديهم استجابة قوية من جانب الأجسام المضادة في ذروة معركتهم مع الفيروس، و17% فقط منهم احتفظوا بنفس هذه القوة بعد أشهر.









بينما تراجعت مستويات الأجسام المضادة 23 مرة في بعض الحالات، واستنزفت تماما في حالات أخرى.









ووفقًا للبحث، تنخفض الأجسام المضادة المناعية بشكل كبير في الأشهر الثلاثة التالية للعدوى، مما يجعل المرضى عرضة للإصابة مرة أخرى، على غرار نزلات البرد.



