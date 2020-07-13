» انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

حالة من الحزن الشديد تسيطر على ليزا مارى ابنة النجم العالمى الراحل الفيس بريسلى وذلك بعد انتحار ابنها بنجيمان كيو.

وكشفت الشرطة فى كاليفورينا عن عثورها على جثمان حفيد الفيس بريسلى ملقيا على الارض وبجانبه مسدسا حيث اطلق على نفسه الرصاص.

وكشفت الشرطة فى كاليفورينا عن عثورها على جثمان حفيد الفيس بريسلى ملقيا على الارض وبجانبه مسدسا حيث اطلق على نفسه الرصاص.