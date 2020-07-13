تونس :"جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا"

13 يوليه 2020 - 10:29 ص





قال حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم: "نحن جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا في أي وقت".

وأضاف "المغربى" خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، "تونس جاهزة وانتصرت على تفشي فيروس كورونا، وملاعبنا جاهزة لاستضافة النهائيات بعد استقرار الأوضاع".

وأشار: "لقد تابع الجميع معسكر منتخبنا التونسي ومدى نجاحه وننتظر استضافة نهائيات دوري الأبطال".



