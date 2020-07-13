البحرية الأمريكية تعلن عن إصابات في سفينة بحرية من انفجار غامض

13 يوليه 2020 - 09:06 ص

أعلنت البحرية الأمريكية عن إصابة 21 شخص في انفجار أعقبه حريق في القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا .

وجاء في البيان الذي نشرته الصحافة المحلية أن 17 بحارا و 4 مدنيين يعالجون من إصابات في مستشفي محلي لافتة إلي أن الإصابات بين بحارة سفينة "بونهوم ريتشارد " طفيفة و أكد الأدميرال ، فيليب سوبيك أن حالة البحارة مستقرة.

و قال رئيس هيئة الإطفاء الفيدرالية بسان دييجو ، روب بوندورانت ، أن طواقم الهيئة تعمل علي إخماد الحريق علي متن السفينة بالتعاون مع فرق مكافحة الحرائق التابعة للبحرية ،لافتا إلي أن السفينة قد تحترق لأيام .

جدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن سبب وقوع الحريق ولا مصدر الانفجار و إن كان تم الإعلام أن الانفجار وقع في منطقة ضخمة مفتوحة لتخزين المعدات البحرية .