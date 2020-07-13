المزروعي: أمير قطر يأمر بإزالة هذه الصورة بعد إهانته بسببها

أحمد عادل شعبان
كشف الناشط الإماراتي حمد المزروعي عن أوامر أصدرها أمير قطر تميم بن حمد للصحفي القطري الشهير عبدالله العذبة بإزالة صورة تجمعها من حسابه بتويتر.
ونشر المزروعي صورتين لحساب العذبة ، أحدهما كان يضع فيها صورة له يقبل أمير قطر ومكتوب عليها أبيات شعرية تقول: هذا قدرك يا تميم .. خشمك بخشم النذالة .. من جديد ومن قديم .. ما تلم إلا الحثالة.
وقال المزروعي في تغريدته: تميم امر مستخدم حساب العذبة بتغيير الصورة بعد انتشار هذه الأبيات في قطر.
تميم امر مستخدم حساب العذبة بتغيير الصورة بعد انتشار هذه الأبيات في قطر ... pic.twitter.com/VLPGqSBKUE— حمد المزروعي (@uae_3G) July 12, 2020
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