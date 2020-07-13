» جديد وهام من "التضامن "بشأن عودة نشاط الحضانات

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عودة الحضانات بنسبة تشغيل 50%، متابعة:"وضعنا معايير محددة لعودة نشاط الحضانات مرة أخرى".

 وأضافت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،أنهم أطلقوا حملة 2 كفاية في إطار برامج للحد من الزيادة السكانية.

وتابعت:"نتيح الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ،كما تم افتتاح عيادات تنظيم الأسرة تابعة لجمعيات أهلية".

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