» جديد وهام من "التضامن "بشأن عودة نشاط الحضانات

13 يوليه 2020 - 08:39 ص





أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عودة الحضانات بنسبة تشغيل 50%، متابعة:"وضعنا معايير محددة لعودة نشاط الحضانات مرة أخرى".



وأضافت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،أنهم أطلقوا حملة 2 كفاية في إطار برامج للحد من الزيادة السكانية.



وتابعت:"نتيح الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ،كما تم افتتاح عيادات تنظيم الأسرة تابعة لجمعيات أهلية".

