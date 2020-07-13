  • الإثنين 13 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:48 م
Advertisements
بحث متقدم
دولة إسلامية تعلن صلاة العيد بالمساجد وعودة جميع الأنشطة

السعودية.. قرار وزاري بشأن صلاة عيد الأضحي بالمساجد

محمود الخطيب

بكلمات مؤثرة ابنة الخطيب تدعم والدها

كورونا السعودية

فاجعة في السعودية وتدخل سريع من وزير الصحة

كاف

سفير مصر بالكاميرون يفجر مفاجأة بشأن مباريات أفريقيا

سد النهضة

ما علاقة للجان الاتحاد الإفريقي؟.. قرار جديد بأزمة سد النهضة

الخطيب ومرتضى

مرتضى منصور يلوم على الخطيب

وزير التعليم

وزير التعليم يعتمد العينة العشوائية للتاريخ 89.1 %

أحمد موسي

موسى :قولت كدا محدش سمع كلامي

الرئيس الامريكي

"ترامب" يفرض عقوبة صارمة على محطمي التماثيل

فيروس كورونا

دراسة صادمة.. مناعة المصابين بكورونا تنتهي بعد أشهر

بشأن تشغيلها بالغاز الطبيعي..

وزيرة الصناعة تحسم الجدل حول مصير السيارات الحديثة

آخر الأخبار

نفين جامع
نفين جامع

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مفاجأة حول ديانة زوج أخت ملك الأردن بعد إعلان زواجهما

#

هجوم على فنانة شهيرة بعد الكشف عن جنسية زوجها

#

الرئيس يحسم الجدل حول التدخل العسكري في ليبيا

#

فنانة شهيرة تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل

الحدث

الصناعة

الحديدي

نفين جامع



حسمت نفيين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الجدل الثائر حول مصير السيارات الحديثة من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، قائلة :"المركبات تحتوي على نوعين، أولها تلك التي لم يمر عليها 20 عامًا وهذه نحاول تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من منظور اقتصادي وبيئي مرتفع".

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن النوع الثاني من المركبات وتضم أنواع ملاكي وسيارات أجرة وميكروباصات مر عليها أكثر من 20 عامًا وهي التي قصدها الرئيس بعملية الإحلال لحق المواطن في امتلاك سيارات أو مركبات لائقة.

وكشفت الوزيرة، عن أن كلفة خطة الإحلال تتمثل في عدة نقاط الشريحة الأولى من يملك مركبة، ويرغب في تحويلها للعمل بالغاز لم يمر عليها عشرين عامًا ولازال " الموتور " الخاص بها كفائته 75% يستطيع تحويل مركبته للعمل بالغاز بتكلفة 8 آلاف جنيه.


و تابعت:"توجيه الرئيس كان واضح وهو إتاحة استخدام الوقود المزودج من أجل استغلال الوفر المتاح لدى مصر من الغاز، مشيرة إلى أن هذه العملية لا تمثل وفرًا فقط على الدولة بل تمتد أيضًا للمواطن نفسه لأنه سيوفر قرابة 50% من الوقود المستخدم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة غريبة من الرئيس الجزائري للمغرب.. تعرف عليها
» مستقبل وطن يطلق مبادرة "فكرتك ثروتك" لمساعدة شباب رواد الأعمال
» لجان زعيم كوريا الشمالية تستولي على 2 مليون دولار من عملاء "لينكد إن"
» الكويت.. رئيس مجلس الأمة يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» جديد وهام من "التضامن "بشأن عودة نشاط الحضانات
» رئيس وزراء بريطانيا: كورونا أصبحت تحت السيطرة
» لطفي لبيب يصدم جمهوره: ليست قادرا على الحركة
» وزيرة الصناعة تحسم الجدل حول مصير السيارات الحديثة
» شاهد.. أم تلقي طفلها من شرفة منزلها لتحدث المفاجأة
» فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي بالإسكندرية
» إعلامية: يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية