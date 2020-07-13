» وزيرة الصناعة تحسم الجدل حول مصير السيارات الحديثة

13 يوليه 2020 - 08:29 ص





حسمت نفيين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الجدل الثائر حول مصير السيارات الحديثة من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، قائلة :"المركبات تحتوي على نوعين، أولها تلك التي لم يمر عليها 20 عامًا وهذه نحاول تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من منظور اقتصادي وبيئي مرتفع".



وأضافت "جامع"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن النوع الثاني من المركبات وتضم أنواع ملاكي وسيارات أجرة وميكروباصات مر عليها أكثر من 20 عامًا وهي التي قصدها الرئيس بعملية الإحلال لحق المواطن في امتلاك سيارات أو مركبات لائقة.



وكشفت الوزيرة، عن أن كلفة خطة الإحلال تتمثل في عدة نقاط الشريحة الأولى من يملك مركبة، ويرغب في تحويلها للعمل بالغاز لم يمر عليها عشرين عامًا ولازال " الموتور " الخاص بها كفائته 75% يستطيع تحويل مركبته للعمل بالغاز بتكلفة 8 آلاف جنيه.





و تابعت:"توجيه الرئيس كان واضح وهو إتاحة استخدام الوقود المزودج من أجل استغلال الوفر المتاح لدى مصر من الغاز، مشيرة إلى أن هذه العملية لا تمثل وفرًا فقط على الدولة بل تمتد أيضًا للمواطن نفسه لأنه سيوفر قرابة 50% من الوقود المستخدم".

