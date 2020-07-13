» فنان شهير يحرج هيفاء وهبي: كنا عايشين في بيت واحد

13 يوليه 2020 - 08:26 ص

أكد الملحن محمد وزيري - مدير أعمال هيفاء وهبي السابق - أن بداية الخلافات بينهما بدأت بعد قيامه بإنتاج فيلم "أشباح أوروبا" لها .



وقال "وزيري" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" : توترت العلاقة بيننا لأسباب شخصية في أول يوم تصوير و وقتها استمر التصوير بعدها .



وأضاف: كنت متزوجا من هيفاء وهبي وكنا وقتها نعيش في منزل واحد على الرغم من الخلافات بيننا .



وتابع: لو هي تتهمني بالحصول على أموال تخصها فهل هذه الأموال كانت تعطيها لي في حقيبة .. أم يتم عن طريق تحويل بنكي؟



