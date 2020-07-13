الوزراء: الدولة طبطبت على المواطن

13 يوليه 2020 - 08:24 ص





عبر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للمشروعات القومية، قائلا : "أمس كان جبر الخواطر والعدالة الاجتماعية للشعب المصري".



وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، قائلا : "الدولة طبطبة على المواطن"، مؤكدًا أن الدولة تعطي مواطنين إسكان آمن".



و تابع: "مواطني العشوائيات كانوا يعيشون في مناطق عشوائية غير آمنة، و ألان أصبحت حياتهم في أمان و جبرت خواطرهم".



وواصل حديثه:" مشهد الافتتاحات كانت مبهرة بداية من تنفيذ الوحدات السكنية والخدمات،مؤكدًا أن الإنسان والمواطن المصري بعد مشهد أمس غُرس بداخله أفكار حميدة وايجابية تجاه الوطن.

