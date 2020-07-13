خالد أبو بكر :"محدش هيعاييرنا بفقرنا تاني"

13 يوليه 2020 - 08:18 ص





أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد حي "الأسمرات3"، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية الأخرى.



وقال"أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع على فضائية "أون إي"، :" حي الأسمرات 3 هو بمثابة إكرام لكرامة المواطن المصري ، وانتصار لكرامة الإنسان الذي عانى لسنوات طويلة".



وأضاف الإعلامي،قائلا :" عشان محدش يعايرنا تاني بفقرنا ، كان عيب علينا ناس تبقي عايشة في فلل وقصور و ناس من لحمنا و دمنا عايشين في عشوائيات ، هيديه مصر الجديدة ، الناس ديه في منهم مات بسبب صخرة أو بسبب السيول ".

