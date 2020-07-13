"الحديدي": السيسي انتشل المصريين من الخطر

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علقت الإعلامية لميس الحديدي، على افتتاح حي الأسمرات المرحلة الثالثة صباح أمس ، قائلة :"إجراءات الدولة ناجحة وإنجازتها المحققة على مدار ست سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد".


وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن تلك المشروعات انتشلت ملايين المواطنين الذين عاشوا لعقود طويلة تحت وطأة هذه الأماكن العشوائية المحفوفة بالخطر، معقبا:" الرئيس انتشلنا من الخطر".

و أردفت : "أن تنجح الدولة في نقل هؤلاء المواطنين إلى بيئة أفضل ومناطق لائقة كان حلمًا لكنه تحقق"، مشيرة إلى أن هدف الدولة الأساسي وهو إخلاء مصر من الأماكن الخطرة بنهاية 2020، معلقة: "لم يعد حلمًا لكنه إقترب من التحقق الكامل بإنجاز سريع غير مسبوق".

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