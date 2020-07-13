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بـ200 مليار ..وزير الإسكان يزف بشري سارة للمواطنين

الحياة السياسية

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

إيمان هاني

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الحياة

الاسكان

عاصم الجزار



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه جاري تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه، وذلك أملا في تلبية احتياجات كافة المواطنين، موضحا أن هناك شركات صيانة للحفاظ على مستوى المشروعات.

وأضاف "الجزار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأعباء التي تقع على الدولة لمواجهة هذا ملف العشوائيات كبيرة، مشددا على أهمية الحفاظ على الضوابط العمرانية منعا لظهور أو تكون مناطق عشوائية مرة أخرى.

وتابع:" مشكلة العشوائيات ليس مشكلة عمرانية، وإنما مشكلة اجتماعية اقتصادية، يظهر وجهها القبيح في العمران، مشبها إياها بـ الطفح الجلدي، والذي قد يكون ورائه مشكلة داخلية.

وأشار إلي أن الهدف القومي الأول لمصر هو زيادة مساحة التنمية العمرانية، حيث نعيش على مساحة 6% من مساحة مصر، ونستهدف لمضاعفة هذه المساحة

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