"الإبراشي": وفر للمواطن الحاجة دي تكسبه

13 يوليه 2020 - 08:07 ص





أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفتتاح عدد من المشروعات، أمس الأحد، بشأن توفير "شقة"، لكافة الراغبين، معقبا:"أثلج صدور المواطنين".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،قائلا :" إن السكن للمواطن أهم ما فى الحياة وهو الذى يتم بناء الكثير عليه وهو الملاذ والملجئ الذى يتم عليه تأسيس الحياة بكاملها".



وتابع :"تصريحات الرئيس السيسى، مهمة وتتماشى مع بناء مصر الجديدة والحديثة، والتى تضمن توفير حياة لائقة لكافة المواطنين،معقبا :"وفر للمواطن مكان يسكن فيه تكسبه ، تلاقي إنتاج و عمل بجد ".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.



ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

