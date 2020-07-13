موسى :قولت كدا محدش سمع كلامي

13 يوليه 2020 - 08:03 ص





تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أخر التطورات بشأن أزمة سد النهضة، قائلا:"الجانب الإثيوبي متعنت في مفاوضات سد النهضة".





وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،قائلا:"مصر عملت كل حاجة وإثيوبيا لم تقدم أي شئ،آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا لم ينفذ اتفاقه مع أريتريا الذي حصل بمقتضاه على جائزة نوبل للسلام".



وتابع موسى:"ننتظر دور الاتحاد الإفريقي، وقلت من قبل المجتمع الدولي يقوم على المصالح،معقبا :" قولت كدا محدش سمع كلامي ، ملف المياه لا يحمل أي مساومات أو بدائل.



تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين، حيث تم، عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث الجمعة الماضية، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية

